新冠肺炎：廣東復工率逾5成　企業員工出入須量體溫

國務院聯防聯控機制周三（19日）召開新聞發布會，介紹企業復工復產情況，發改委運行局二級巡視員唐社民表示，廣東、江蘇、上海等地復工率超過5成，37間重點監測的糧油加工企業中僅1間未復工；口罩周三產能利用率達110%。

國資委宣傳局長夏慶豐表示，目前96間央企開工率超過80%。他又指，防疫仍是首要任務，將建立嚴格的崗位機制，按照「誰用工、誰管理、誰負責」原則，要求企業負責人擔負防疫第一責任。國家衞健委要求企業設立隔離區，員工出入要量體溫。

唐社民指出，發改委會保障企業正常融資需求，優先暢通貨物運輸，落實收費公速免通行費政策，階段性減免社保費，企業緩交住房公積金。

國家衛健委表示，截至周二（18日），除湖北以外，全國新增確診病例總數已連續15天下降，新增死亡病例數保持在較低水平。湖北除武漢以外地區新增治愈出院病例已連續4天大於新增確診病例；同時上周四（13日）至今，新增確診病例數呈顯著下降，累計確診病例數增幅趨於平緩，說明隨着各項防控措施的落實和全國對口醫療支援力量的加強，湖北省疫情得到較好控制，治愈率不斷提高。