中疾控前副主任︰新冠病毒很大可能成為流行性病毒

新冠肺炎心情持續惡化。中國疾病控制中心前副主任楊功煥近日接受傳媒採訪時表示，隨着疫情變化、對新冠病毒的認識加深，新冠病毒未來很可能像流感病毒一樣，毒力愈來愈弱化，最終與人類長期共存，靠疫苗來預防控制，而不是像沙士（SARS）一樣透過嚴格隔離控制，最終消失。

楊功煥指出，流行病學常說「冰山現象」，所發現的病例就像是大海中看見的冰山山頂，海平面下還有更大的冰山；輕病患者不可能100%被發現，湖北可能只發現了50%，真實感染數字無法說清，只能稱為報告的確診病例數；根據中疾控早前發布的報告推斷，至少6174宗確診病例在上月20日前發現，但同日上報官方的確診病例只有291宗，按此推斷，1月20日前病例發現率不到5%。

對於湖北「封城」的決定，楊功煥認為，按當時情況，不封城很可能引發全國性大爆發，湖北日新增病例如下降至兩位數，才有可能解除「封城」，同時亦要考慮中國醫院系統存在的固有問題，中國醫療資源的配置，在不同級別的醫院實際上是不夠，分級診療系統還存在很多問題，如果這些基本問題未解決，貿然解封可能導致患者湧到大醫院就診，加大新冠病毒傳播。

楊功煥又指，隨着新冠病毒在多代傳播後，毒力可能進一步弱化，輕症患者比例增大，傳染力又特別強，要完全擋住病毒傳播「不太可能」，故採取如日本、新加坡等國家的做法，不強制隔離，但加強對高危人群的保護和準備更多的醫療資源，也是一種新嘗試。

對於為何中國在沙士疫情後建立了傳染病直報系統，仍無法阻止新冠肺疫情爆發，楊功煥就認為是疫情剛開始時地方官員沒有使用直報系統，「再好的系統你不用，那也沒有作用」。