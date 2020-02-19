解放軍東部戰區海空演練　分析︰威懾意味濃厚

中美台局勢日催緊張，美軍軍機頻頻繞台灣，解放軍近日公布一段東部戰區戰機，由浙東起飛戰機赴東海與艦隊共同演練的影片；同時，官媒又曝光了一段「052D導彈驅逐艦南京號發射鷹擊18導彈」的影片。鷹擊18反艦導彈素有「航母殺手」的美譽，分析指有關演練具濃厚的威懾意味。

從解放軍公布短片可見，多架戰機由浙江東部一機場起飛，在空中組成戰鬥編隊，飛往指定海域，與東海艦隊兩艘驅逐艦聯合進行對戰演練；戰機在空中相互為對手，不斷變換攻防角色，又加強訓練搜索跟蹤敵人、低空偷襲、實施強電磁干擾和近距離格鬥等各個項目。

為確保訓練不受戰機演練影響，東部戰區海軍即時調整訓練計劃和內容，由解放軍一驅逐艦支隊的兩艘艦艇組成的艦艇編隊，持續幾天在海上進行主炮對海射擊、副炮對空射擊；東部戰區海軍各級又把新冠肺炎疫情防控納入戰備值班要素，優化軍人編組和工作流程，科學調配值班執勤力量，確保在疫情期間，仍隨時確保戰備秩序正規、工作落實。

另官媒又公開一段東海艦隊海上發射鷹擊18導彈的影片畫面，052D導彈驅逐艦南京號由前甲板垂直武器發射系統，以「熱發射模式」發射鷹擊18導彈和海紅旗16導彈；同時又以冷發射模式，發射了海紅旗9B導彈，先後展示了052D驅逐艦冷熱共架的垂直發射能力。

據悉，鷹擊18導彈不但可以艦載垂直發射，還可以由潛艇和戰機搭載；鷹擊18導彈能夠通過轉彎機動動作，規避敵艦的防空火力，其巨大的3倍音速衝擊力和近300公斤的高爆能量，能越美軍的「神盾」艦載防空系統，並有能力擊沉美國海軍航母，因而被譽為「航母殺手」。