新冠肺炎：王忠林要求摸清底數　確保武漢無居家確診患者及疑似病人

王忠林（中）強調要確保各區沒有居家的確診和疑似病人。

湖北省委常委、武漢市委書記王忠林周二（18日）表示，至周三（19日）要確保各區沒有居家的確診和疑似病人，如再發現一宗，區委書記、區長必須負責，「今晚必須結硬賬」。

王忠林周三到物流企業、社區視察食品運送情況，他到江夏區的生鮮食品加工配送中心視察時表示，各區要加強調度，開啟「綠色通道」，確保「車要出得去，菜要進得來」。

對於居民無法外出買菜，他提出將現有蔬菜、肉類組成一個「組合包」，售價介於50元至100元人民幣（約53至110港元）。

據悉，周三是武漢全市大排查的最後一天，他要求必須將居家確診和疑似病人數量清零，「不摸清底數，這戰疫沒法打」。

武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部周三晚召開視頻調度會，王忠林要求各區區委書記、區長都要簽「責任狀」，對確診病例一個都不居家等問題進行承諾，如果出現疏漏，立馬追責問責，「說出去的話，潑出去的水，是收不回來的」。