戰機撞山少校亡　台監察院彈劾5名軍官

台軍一架F16戰機早年在萬安軍演中撞山，少校吳彥霆殉職。台灣的監察院監察官包宗和、仉桂美與林雅鋒周三（19日）舉行記者會，認定事故為「人禍」，戰機撞山是由於空軍作戰指揮部更改航向，且攔截管制人員未及時引導戰機爬升釀禍，將會彈劾5名涉事軍官。

調查報告指，演習原計劃是對基隆港實施模擬攻擊後，立即轉向東邊脫離爬高，再返回花蓮基地，但當日臨時改航，將脫離爬高方向更改為東南，且時任攔截管制官史青年、賴文生，管制長盧易舜、莊春源和管制心中主任區劍飛輕視任務整備，未查看或未注意要旨命令，不知「全程（飛行高度）不得低於絕對高度（地障以上）2000呎」安全規定，引起意外。

林雅鋒表示，有軍方提供戰機失事時最後2分鐘的通話中，可清晰聽見駕駛戰機的吳彥霆少校，連續兩次提到「受雲層影響請求爬高」，但史青年地障認知錯誤，認為吳彥霆未準確使用軍方術語「進雲」的字眼，故判斷飛行員仍處於可以目視的狀態，續命吳彥霆保持高度2000呎的高度，在通過地上目標左轉後19秒，才允許爬高，導致最終撞山。