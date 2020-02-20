新冠肺炎：內地確診破7.4萬　戰區疑爆疫情受關注

新冠肺炎疫情仍然嚴峻，據內地媒體統計，截至周四（20日）凌晨零時，內地累計確診病例共74,188宗、死亡2006宗，其中湖北及武漢佔了大多數。而在軍媒新刊登的一篇專訪中，首次披露解放軍東部戰區有官兵被隔離觀察。輿論認為疫情或已在軍中擴散，至於支援武漢的數千名解放軍中，有沒有或有多少人不幸被感染，也成為外界的關注點。

各方專家繼續加緊研究治療方案，國家衞健委周三（19日）第六版的診療方案（試行），證實抗瘧疾藥物「磷酸氯喹」、抗病毒藥品「阿比朵爾」對新冠肺炎有一定療效，而部分內地藥廠已開始生產兩種藥物。國家衞健委高級別專家組組長鍾南山，同日與美國哈佛大學的專家進行視像會議，雙方決定成立對抗新型冠狀病毒小組。

對於官方公布的確診數字連日下降，中國疾控中心前副主任楊功煥提醒，流行病學中存在「冰山現象」的說法，如同在海上看見冰山，只是山頂的一角，大半座冰山仍藏在海平面以下。她估計湖北目前發現的病例，僅為整體病例的50%，真實數字仍無法說清。另外，她認為新冠病毒可能愈來愈弱，但不會消失，而是變成流行性病毒般廣泛傳播。

不斷更新（香港時間）

0121 海南新增3宗確診病例，累計168宗。

0010 解放軍東部戰區疑爆疫情，多名官兵被隔離。