新冠肺炎：東部戰區多名官兵被隔離　包括常州艦艦長

新冠肺炎在國內肆虐，軍媒《解放軍報》披露，解放軍東部戰區疑爆發疫情，多名軍官及士兵需要隔離觀察，包括054A導彈護衞艦常州艦艦長余松秋。報道指，戰區正採取嚴格管理、測溫消毒、歸隊隔離等措施，將調整計劃，盡量確保年度訓練任務不受影響。

報道引述余松秋稱，他本人正身在某支隊的招待所接受觀察，各部隊也有部分官兵正在隔離觀察，但各項工作平穩有序，訓練備戰的熱情不減。他為了提前歸隊、盡快完成隔離，在大年初五中止休假回營，目前正利用隔離的空閒時間研究訓練難題。

戰區海軍黨委正研判疫情防控形勢，對年度大項工作，特別是上半年工作進行再設計、再籌劃，減少人員聚集和會議活動，並通過簡化流程、電話指導、視頻會議等方式提高工作效率，將原定近期展開的面對面指導等活動，調整為使用網絡平台進行。

東部戰區領導和指揮華東地區除山東外的江蘇、上海、浙江、安徽、江西、福建等6個省級行政區的武裝力量，戰區機關駐南京市，普遍被認為是對台主力。