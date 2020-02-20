保險員串謀傷患醫生詐領保費　涉額逾千萬元新台幣

台灣一名52歲陳姓男保險員，涉嫌以為車禍傷者免費諮詢為由，推薦對方向指定醫生求診，取得偽造的失能診斷證明後向保險公司訛詐高額保費。經查，至少10間保險公司受害，涉額逾千萬元（新台幣，下同，約263萬港元）。刑事局日前將19名涉案者拘捕送辦，檢方複訊後將陳男收押。

台刑事局調查，陳男協助申請車禍事故理賠已10多年，深諳申領保險金的竅門。他近年認識連姓男醫生後，便大量招攬客戶，教導客人誇大傷勢，且陪同傷患向連男求診數月，取得偽造的失能診斷證明向保險公司申領高額保費或和解金，再從中抽取30%至50%高額報酬。

經連月追查，警方日前分批到陳男及連男的住處、辦公室等4處搜索，查扣2本傷患名冊、失能診斷證明書便條紙、手機、手提電腦、銀行帳戶等證物，並通知涉嫌詐領保險金的17名傷患到案。

連男被捕後否認收錢偽造診斷證明書，聲稱均依患者主訴開立，但坦承曾收取陳男贈送的水果禮盒及電子產品等，他事後交付20萬元（約5.25萬港元）保釋金候傳。涉案19人詢後將依加重詐欺、偽造文書罪嫌移送新竹地檢署偵辦。