新冠肺炎：各地封城隔離　百萬愛滋病人恐斷藥

為控止新冠肺炎的傳播，內地多個城市仍處於「封城」或「半封城」狀態。聯合國愛滋病聯合規劃署（UNAIDS）周三（19日）表示，中國實施大規模隔離和封城，令其國內的愛滋病患者有斷藥之虞。UNAIDS訪問1000名患者，近半人不知能在哪裏買到補充藥物。

UNAIDS表示，受訪患者普遍認為新冠肺炎疫情對他們生命有「嚴重威脅」，近三分一人表示，封城措施或令他們失去賴以續命的藥物供應，其中48.6%不知道在哪裏買藥。UNAIDS執行主任拜安伊瑪（Winnie Byanyima）在聲明中表示：「我們必須確保需要愛滋病治療的每個人都能獲得藥物，無論他們身在何處。」

一名義工向外媒表示，他成立了聊天群組，有百多名愛滋病患者加入，多數住在疫情嚴重的湖北。他透過群組與病友分享藥物及安慰他們情緒，因為不少人非常驚慌。國家衞健委去年底公開數據，截至同年10月，全國報告存活愛滋病患者共95.8萬，整體疫情持續處於「低流行水平」。