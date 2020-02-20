新冠肺炎：醫生指重症患者死率高　感染風險防不勝防

新冠肺炎重災區湖北省的累計死亡人數已超過2000人，疫情未有放緩迹象。有首批前往湖北武漢支援醫生表示，重症病房人滿為患，病人的死亡率非常高，情況比想像中還差，難以維持生命體徵。從重症病人的數量判斷，疫情暫時沒有甚麼變化，而醫護人員之間感染更是防不勝防。

本身是重症醫學科副主任醫生的李珊（化名），於上月26日如常在醫院工作期間，突接到醫院呼籲前往武漢支援。由於時間倉促，他們只有1個小時收拾，只帶了口罩、面罩及消毒液出發，防護服則由支援醫院提供。李珊團隊當晚抵達武漢後，隨即支援一家二級醫院，並安排在重症監護室工作，連適應時間也沒有。

由李珊團隊所支援的醫院平時收治重症病人數目有限，但疫情爆發後也與武漢大學中南醫院一道，收治重症病人。經過3天的努力，李珊團隊改善醫院病區布局和防護。見慣生離死別的李珊坦言，對武漢的疫情感到震驚，醫院人滿為患，一些病人病情迅速惡化。每次有患者死去騰出床位，立即送來新病人。直至數家方艙醫院接收病人後，才減輕醫院門診壓力。

對於目前有超過3000名醫護人員受感染，李珊指開始時防範意識不足，醫護面對病人時容易受感染。但她認為，同事之間感染的風險更大、防範也更難，因為醫護之間容易放鬆警惕，感染風險防不勝防。她指，醫護人員因心理壓力造成身體不適，盼望疫情拐點早日到來。