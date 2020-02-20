新冠肺炎：研究指穿山甲極可能是病毒中間宿主

研究指，穿山甲很可能是新冠病毒從蝙蝠到人類的中間宿主。

新冠肺炎疫情導致多人病亡，有傳穿山甲是新冠病毒的潛在中間宿主。香港大學管軼教授課題組與廣西醫科大學胡艷玲課題組近日合作，並在周二（18日）發布最新研究，指出穿山甲很可能是新冠病毒從蝙蝠到人類的中間宿主。

科研團隊發表《中國南部馬來半島穿山甲中2019-nCoV相關冠狀病毒的鑑定》的研究論文，團隊從中國南部緝私行動中繳獲的穿山甲中，成功分離出新冠病毒。鑑定結果顯示，元基因組測序鑑定出穿山甲的冠狀病毒，屬於與新冠病毒相關的兩個亞系，其中一個在受體結合區極度相似。

研究表明，通過分析穿山甲發現的冠狀病毒，其多個譜系與2019-nCoV相似，穿山甲應被視為新冠病毒感染人類的的中間宿主，建議應將穿山甲從潮濕的市場上移除，防止人畜共患病傳播的風險。

此前，華南農業大學在本月7日曾發表研究，顯示穿山甲有可能是病毒的潛在中間宿主。國務院科技部社會發展科技司司長吳遠彬其後在記者會上表示，指科技部正就有關研究組​​織團隊，加緊研究新冠病毒從穿山甲到人的傳播可能性。