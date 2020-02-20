憑警二代身份逃過死刑　孫小果作惡多端終伏法

雲南昆明黑社會組織首腦孫小果曾因強姦罪判死刑，但憑「警二代」身份得以死裏逃生，出獄後明目張膽變成夜場大佬再次犯事。孫小果案引起中央掃黑除惡督導組關注，案件經雲南省高級人民法院重審，維持一審死刑。昆明市中級人民法院於周四（20日）處決孫小果，行刑前安排他與近親見最後一面。

雲南省高級人民法院於去年12月23日判處孫小果死刑，剝奪政治權利終身及沒收全部財產，並報請最高人民法院核准。最高人民法院認為，孫小果在強奸犯罪中，強姦婦女多人，當中包括未成年少女，犯罪手段極其殘忍，情節極其惡劣，後果極其嚴重，依法應當予以嚴懲。最高人民法院於本月12日裁定，核准對孫小果執行死刑、剝奪政治權利終身及沒收全部財產。

孫小果於1997年4月至11月因犯強姦、故意傷害、尋釁滋事等罪，翌年被昆明市中級人民法院一審裁定執行死刑。惟1999年案件於雲南省高級人民法院二審，改判孫小果死緩。及至2007年9月，省高院再改判孫小果有期徒刑20年。

由於審判過程中審判人員涉嫌受賄、徇私舞弊，雲南省高級人民法院去年7月決定再審。案件同年10月開庭並於同年12月宣判，維持昆明市中級人民法院1998年一審對孫小果的死刑判決，並依法報請最高人民法院核准。