新冠肺炎：王毅感謝菲方支持　高度重視中菲關係

中國外長王毅周三（19日）到老撾萬象，與東盟國家外長舉行特別會議，就應對新冠肺炎疫情共同討論，期間與菲律賓外長洛欽會面時，指中國正全力抗擊疫情，感謝菲方及社會各界捐款捐物，強調中方高度重視中菲關係，將一如既往在國際舞台上支持菲方維護自身正當權益。

王毅表示，菲律賓總統杜特爾特曾多次公開表達對中國的堅定支持，外長洛欽據實駁斥針對中國的攻擊抹黑，令中方深受感動。他又感謝菲律賓作為東盟─中國關係協調國，為舉行是次特別外長會作出大量組織協調工作，相信能對外發出中國和東盟攜手應對共同挑戰的明確信號，並探討形成加強地區衞生合作的新共識。

王毅又與東盟秘書長林玉輝會面，對秘書處為組織中國─東盟衞生專家視像會議所做工作表示感謝。他指公共衞生是跨越國界的共同事業，中國願在此領域與東盟加強合作，並希望秘書處繼續引領協調東盟堅定奉行對華友好政策，並為推動如期簽署區域全面經濟夥伴關係協定、打造「藍色經濟夥伴關係」發揮積極作用。

林玉輝稱，中國是東盟的重要戰略夥伴，東盟高度讚賞中國一貫支持東盟一體化建設及在地區事務中的中心地位。面對新冠肺炎疫情，東盟願積極加強與十國及中日韓合作框架內的衞生安全合作。