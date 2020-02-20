壹傳媒6年摺9報刊　台港業務苟延殘喘

壹傳媒黎智英旗下的台灣《壹週刊》繼2018年4月4日紙本停刊後，今日（20日）證實將在本月29日結束營運。黎智英於2017年圖出售《壹週刊》台港雜誌業務，惟擾攘大半年衰收尾，前年香港印刷版《壹週刊》「摺書」，轉型網媒苟延殘喘。壹傳媒近年至少摺了9本雜誌及報章，顯示該集團早已岌岌可危，走上末路。

2011年9月，壹傳媒嘗試「跟風」創辦免費報章香港《爽報》，但營運僅約2年，即2013年10月便「捱唔住」執笠收場。期間《爽報》更多次被指賣弄色情、荼毒青年，引發多個團體到壹傳媒大樓外示威抗議。

至2015年，壹傳媒旗下多本雜誌相繼停刊或合併，當年8月《忽然1周》印刷版停刊，多名編採人員被遣散，以往連同《忽然1周》出售的《飲食男女》及《Me！》，亦與《壹週刊》合併出售。

2016年3月，壹傳媒再宣布娛樂雜誌《FACE》印刷版停刊。同年5月，壹傳媒宣布《Me！》及《Ketchup》的印刷版停刊。2017年7月，《飲食男女》印刷版亦停刊。

2018年3月，1990年3月15日創立香港《壹週刊》亦停刊；2018年8月台灣《爽報》亦停刊，標誌壹傳媒走上末路。