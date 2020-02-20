新冠肺炎：武昌醫院院長染疫亡　遺孀追靈車痛哭

湖北武漢市武昌醫院院長劉智明因感染新冠肺炎，周二（18日）搶救無效去世，終年51歲。載着劉智明遺體的靈車緩緩駛離醫院之際，他的妻子及同事追着車尾痛哭，場面傷感。有武昌醫院醫生透露，多名醫護人員感染嚴重，包括主任及護士長，甚至平時與病人很少接觸的人事科也有人感染，防護服等防護物資短缺，只能支持3至5天。

載着劉智明遺體的黑色靈車駛離醫院時，穿上防護服的劉智明妻子追着車尾痛哭，激動得差點倒地，需由旁人攙扶。醫院外亦有多名醫護人員守候，目送劉智明最後一程，部分人難忍悲痛掉淚。劉智明於上月中曾持續低燒1周，上月23日確診新冠肺炎入院。留醫期間，他拒絕讓任職武漢市第三醫院光谷院區深切治療部護士長的蔡利萍前來照顧，以免她受感染，並預先向醫生交代「如果萬一，不要插管搶救」。

北京協和醫院第二批支援湖北醫療隊隊長李太生曾參與搶救劉智明，他指劉智明插管搶救後兩天，病情沒有改善。醫療團隊於周一（17日）替劉智明安裝人工肺，翌日發現他的心臟滿布血栓，心肺嚴重衰竭，最終返魂乏術不治。

武昌醫院醫生邱江平（化名）指，醫院轉為接收病人的定點醫院前，不但物資短缺，更沒有專門的醫護人員通道，不具備處理傳染病條件。有護士表示，醫院條件有限，病房位於一樓和二樓，三樓的一半區域是醫護休息及穿脫防護裝備地方，而另一半是病房。兩個地方隔着一道寬2米左右的通道，中間以有窗的隔板分隔，醫護每次去清潔區，都要經過通道。