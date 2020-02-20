新冠肺炎：學術界排除病毒人工合成　世衞指源自動物

新冠肺炎爆發後，一直有陰謀論指新冠病毒由湖北武漢病毒研究所泄漏。惟美國傳媒周四（20日）報道，指病毒由人工改造合成的可能性極低，應該是病毒自然進化的產物。世界衞生組織東地中海區域主任表示，新冠病毒是來自動物界，沒有證據顯示病毒由實驗室製造，也沒有證據表明病毒以生物武器方式製造。

學術界目前基本排除新冠病毒來自人工合成的說法，斯克里普研究所免疫學和微生物學副教授Mansun Law根據世界頂尖流行病學家利普金（W. Ian Liplin）、霍姆斯（Edward Holmes）等人對新冠病毒基因組中兩個疑似人為干預的特徵，作功能性及結構性比較分析，指病毒由人工改造合成的可能性極低，應該是病毒自然進化的產物。

美國杜克大學全球衞生學院傳染病學教授格雷戈里‧格雷（Gregory Gray）認為，病毒可以通過多種途徑直接由蝙蝠傳給人，​​比如直接接觸蝙蝠糞便、通過食物等。更普遍的傳染途徑是通過一種家畜，例如在嚴重急性呼吸綜合症（沙士）和中東呼吸綜合症（MERS）的病例中，病毒的中間宿主一般被認為是果子狸和駱駝。

中國華南理工大學生物科學與工程學院教授肖波濤和肖磊（Lei Xiao，音譯）發表論文稱，發生泄漏病毒的並非武漢病毒研究所，而是距離華南海鮮批發市場不到300米的武漢疾控中心實驗室。

論文又指，武漢疾控中心的實驗室亦鄰近協和醫院，首批感染病毒的醫護人員正來自該醫院，因此不排除病毒經由該實驗室洩露到周邊地區，並導致華南海鮮批發市場第一批患者被感染，但論文現時已刪除。