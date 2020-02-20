新冠肺炎：滯陸台胞集寫陳情書　批蔡英文不聞不問

受新冠肺炎疫情影響，台灣日前安排包機從湖北武漢接載247名台商及家屬返台，目前已順利隔離結束。台媒周四（20日）報道，979名仍滯留湖北的台灣民眾近日集體寫《陳情書》給台灣的蔡英文總統，強調想回台的想法；另批評蔡英文對他們不聞不問，呼籲台方不要只堅持讓中華航空公司包機接載，讓他們早日回台。

據報道，《陳情書》由武漢、荊門等十個城市的台協會長轉發，內文有一千多字；文中批評，東方航空公司順利載運247名台胞返台，惟之後未有後續安排，斥責蔡英文政府叫停，導致民眾至今不能返台，「讓我們的期望落空」，惟目前台方仍對他們不聞不問。

《陳情書》又提到東方航空上次包機載客返台具成功經驗，惟台方事後堅持派出華航包機，而先前優先的121人名單判定方式令人質疑，並沒有完全考慮湖北所在城市的其他台民。文件中強調，「我們在無奈中等待，豈能不焦慮、擼心！我們希望蔡政府能夠體恤小老百姓，盡快同意讓東航包機載送我們早日回家」。

這封《陳情書》群體來自台灣和金門的19縣市，其中新北市有260人，台北市、桃園市滯留各超過100人，台中市、高雄市也將近有100人滯留，大部分都是旅遊、探親滯留在湖北，目前分散暫住在湖北16市州，已居家檢疫半月以上，確定無一人確診染病，無病毒擴散疑慮。