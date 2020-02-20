新冠肺炎：內地助企業抗疫　減收社保逾5000億人民幣

內地新冠肺炎疫情持續，為協助企業度過難關，同時確保在職人士的權益不受影響，財政部、人力資源社會保障部（人社部）、住房和城鄉建設部（住建部）、稅務總局、國家醫療保障局（醫保局）等部門，聯手制訂減免企業社保、醫保和緩繳住住公積金的方案，其中企業可獲階段性減免3項社保費，金額料在5000億元（人民幣，下同，約5600億港元）以上。

人社部副部長游鈞周四（20日）在記者會表示，關於階段性減免企業社會保險費的措施，可分免、減、緩三項。免是指從今年2月起，各省份可免徵收中小微企業的養老、失業、工傷保險的三項社保繳費直至今年6月；湖北以外的其他省區市對大型企業（不包括政府機關事業），也可減半徵收，期限不超過3個月；若就受疫情影響，致生產經營出現嚴重困難的企業，可申請緩繳，期限不超過6個月。

為確保患者及醫院不因治療費用和支付政策影響救治工作，醫保局醫藥管理司司長熊先軍表示，對於衞生健康部門認定的確診或疑似患者，都實行先救治後結算，除去基本醫保、保險及其他醫療救助後，患者個人負擔部分將由財政給予補助。針對企業支付員工醫療保險費，醫保局副局長陳金甫表示，將段性減半徵收，按目前醫保基金收支及結餘情況，限期最長不超過今年6月，初步估算最多可令企業減負1500億元（約1700億港元）。

至於住房公積金的支持政策，針對企業，可根據不同情況、按規定申請在6月30日前續繳、緩繳或停繳住房公積金，期間不影響員工提取和申請住房公積金貨款。對於員工，特別是一線的醫護人員和疫情防控人員，如受疫情影響，例如被隔離，不能正常償還住房公積金貸款，將不作逾期處理。