新冠肺炎：製造業難復工　中國恐失16.5萬億人民幣

新冠肺炎嚴重衝擊中國經濟，多地工廠延遲復工。上海美國商會最新調查顯示，有三分一的企業打算倘工廠不能開工，將把業務轉至中國以外的國家及地區。美國有線電視網絡早前報道，疫情恐導致中國本季度國民生產總值（GDP）損失620億美元（約4836億港元）。有專家預測，受貿易戰和疫情雙重打擊，中國全年恐損失約16.5萬億元人民幣（約18.6萬億港元）。

上海美國商會調查109間上海、蘇州、南京和長江三角洲的製造業務公司，有三分一企業表明在不能復工的情況下，打算將業務轉至中國境外。法國外貿銀行亞太區首席經濟學家加西亞（Alicia Garcia）指，近年美國、越南、新加坡及歐洲對中國供應鏈的依賴有增無減，中國則減少對外國進口中間產品。但疫情衝擊佔中國經濟三分之一的製造業，製造商因無法獲得原材料供應下無法復工，面臨訂單違約處罰。

資料顯示，中國製造業採購經理指數（PMI）在1月的跌至50%的3個月低點，反映中國商品的需求和供應之間的差距變大。此前，北京大學旅遊研究與規劃中心主任吳必虎表示，疫情恐令中國旅遊業今年損失3萬億元人民幣（約3.4萬億港元）。

美國蘋果公司亦因疫情而一度全面關閉在中國的零售店。蘋果在周一（17日）聲明指出，智能手機的供應或因疫情而受影響，各地採取封閉管理措施，致使工廠復產嚴重受阻，疫情對銷售預期產生負面影響。