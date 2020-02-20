新冠肺炎：台患者不遵指示隔離　可罰200萬新台幣囚2年

台灣的行政院周四（20日）通過疫情特別條例草案，規定若違反隔離檢疫措施，擅離隔離或檢疫處所，最高可罰款100萬元（新台幣，下同，約26萬港元）。另外，台灣的中央流行疫情指揮中心周四召開記者會稱，將南韓提升到第一級旅遊警示，提醒民眾遵守當地預防措施。

新草案規定，重罰防止受隔離者或受檢疫者違反規定擅離隔離或檢疫場所者，前者被罰20萬至100萬元（約5萬港元），後者為10萬至100萬（約2.6萬港元）。確診或疑似患者若不遵守隔離，有傳染他人的嫌疑，最高可被判囚兩年核罰款200萬（約52萬港元）。

衞福部部長陳時中在會上表示，台日前確診的黑車司機感染源被指是，他早前搭載有咳嗽症狀的浙江台商，對方身上檢測出抗體。台商連日咳嗽，乘車時司機雖有戴口罩，但亦出現咳嗽症狀。

另外，台灣的移民署統計數據顯示，農曆新年前由陸港澳赴台旅客每日約1.2萬人，受疫情影響，自上周二（11日）起，相關旅客每日降至1000人以下，從周二（18日）起低於500人。

此外，台灣的衞生研究院院長梁賡義表示，該院兩個團隊以瑞德西韋抗病毒藥物的成分原料，當天凌晨成功合成藥物，純度達98%，很快可以與廠商合作發展疫苗，經人體試驗後，可望1年至1年半後投入生產。