新冠肺炎︰29名在華外國公民確診　18人已治癒出院

國務院新聞辦周四（20日）在湖北武漢市舉行新聞發布會，介紹中央赴湖北指導組開展疫情防控的工作情況。國務院副秘書長丁向陽透露，目前共有29名在華外國公民確診新冠肺炎，其中18人治癒出院，2人死亡，其餘9人正接受接受隔離治療。另出席發布會的中央指導組成員又為疫情中犧牲的醫護及去世患者默哀。

丁向陽又在會上解釋武漢「封城」決定的緣由，他表示，對傳染病的防控最根本是對人群進行隔離，這是成本最低，也是效果最好的方法，但外界可能不理解，認為這是小題大作。他又透露，國務院副總理孫春蘭上月22日到武漢督察防控工作時，已帶了黨中央的指示，要求武漢進行交通的隔離，這是外防輸出、內防擴散的重要措施，這項措施保護了全國，保護了武漢。

另丁向陽透露，當局下一步將繼續推動湖北、武漢採取果斷措施，重點仍是防控源頭、加強救治、物資保障。他又表示，中央指導組的主要職責是督導湖北武漢落實中央部署、指導湖北武漢抗擊疫情以及督察職責，督察不作為、亂作為、不擔當的問題。中央指導組重點關注是防止武漢的疫情蔓延，防止一些市州變成第二個武漢。

丁向陽又表示，湖北和武漢疫情防控工作取得階段性成效，每天新增病例數字呈倍數下降，出院人數也穩定增加，連續數天日出院人數逾500人，說明疫情從過去的爆發式增長已經走向趨緩。

此外，中央指導組成員、國家發改委副主任連維良表示，為解決床位不足問題，中央指導組正圍繞實現「床等人」目標日夜兼程，增加定點醫院、增加方艙醫院，改造隔離治療點，使具醫治能力的病房規模達到7萬張左右。為此，中央預算連續三批安排了7億多補助，支持武漢醫療救治能力建設。