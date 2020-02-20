新冠肺炎︰內媒揭武漢初期診斷標準嚴苛　致大量漏診

新型冠狀疫情蔓延迅速，輿論普遍認為與疫情初期政府瞞報、漏診有關。內地傳媒周三（19日）報道，武漢市衞健委在今年1月疫情初期階段，曾編印相關醫療救治工作手冊，但當中兩份對於新冠肺炎的臨床標準存在差異，其中一份更把「華南海鮮市場接觸史」列為診斷的必要條件。評論質疑，當局最初的臨床診斷標準太嚴苛，導致大量病人漏診。

據報道，在國家衞健委上月15日第一版《新冠肺炎診療方案》出台前，武漢市衞健委曾編印《不明原因的病毒性肺炎醫療救治工作手冊》，手冊收錄《診療方案》和《入排標準》的臨床標準差異極大；《診療方案》規定患者只要符合發燒、具有肺炎的影像學特徵、發病早期白細胞總數正常或降低，或淋巴細胞計數減少及經抗菌藥物治療3天，病情無明顯改善或進行性加重4項，即可定義為不明原因的病毒性肺炎；如華南海鮮市場暴露史或病人接觸史，則滿足前三條即可。

惟《入排標準》規定，患者的臨床表現與上述4項基本一致，且必須自去年12月1日以來，長期在華南海鮮市場工作的商戶、僱傭者和工作人員，或發病前兩周內曾在海鮮市場工作3小時以上者、或與符合病例定義者共同生活、居住、學習、陪護、同病房的人員等。

報道引述武漢大學中南醫院深切治療部主任彭志勇指出，《診療方案》是湖北省專家組和國家衞健委首批專家組一同編制，惟《入排標準》則是之後由武漢市衞健委編制，武漢很多醫院都按《入排標準》進行診斷。惟他坦言，從事後來看，《診療方案》的病例定義較穩妥，「不太能理解武漢市衞健委為甚麼又要畫蛇添足」。

及至上月15日，國家衞健委發布第一版《新冠肺炎診療方案》，對確診病例的臨床表現定義沿襲上述《診療方案》的相關表述，流行病學史的內容則定義為「發病前兩周內有武漢市旅行史，或武漢市相關市場，特別是農貿市場直接或間接接觸史」。