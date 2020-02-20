新冠肺炎：城管疑強搶店舖商品　市政府澄清已歸還

新冠肺炎疫情持續，內地各省市都要求民眾留在家中，惟近日網傳有店舖因違規營業，被疑似城管等執法人員將商品搬走，令網民質疑是「以沒收之名，行強搶之實」。湖北鄂州市人民政府周五（20日）證實事件，澄清是因店主在疫情期間違規營業，遂採取上述強制措施，目前已退還扣押商品。

有網民上載短片，只見有至少4名身穿制服的男子，先後將店內的多箱啤酒、香煙、零食等搬走。網民質疑若該店違規開業，就應該讓店主關門暫停營業，「人家店主要自己關門你們不讓關，還專門拿值錢的」。

鄂州市城管局指，片段與長港鎮疫情防控工作有關，當地派出所、市場監管及城管人員均有參與其中，具體情況則未有詳述。該鎮市場監管所工作人員稱，因應疫情嚴重，該所周日（16日）向商戶發出通知，要求暫停在疫情期間開門營業，惟涉事店主打游擊戰，「我們去了他就關店，我們走了他就開」。

工作人員續指，執法人員周一（17日）巡查時，發現涉事店舖仍開門營業，遂將店內商品搬走，又否認曾取走多條香煙，「我們沒有拿啊，沒有扣他煙」。鄂州市人民政府通報，稱涉事店舖未服從當地疫情防控指揮部指令，違規營業被查，經核實後已向店主道歉及退還扣押商品，並對相關執法人員批評教育。