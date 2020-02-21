新冠肺炎：王毅指中國經濟不會逆轉　會與東盟聯手抗疫

中國外長王毅周四（20日）在老撾萬象與東盟各國外長，舉行新冠肺炎問題特別外長會，會上提及中國雖受疫情影響，但經濟不會因疫情而出現逆轉，長期向好趨勢不變；中國正採取措施，確保國民經濟平穩，將疫情影響降到最低；中國會與東盟各國聯手抗疫，達成共識共克時艱。

王毅表示，疫情確實為中國經濟社會發展帶來各種挑戰，但只是暫時的影響。中國經濟韌性強勁，支撐中國經濟發展的基本要素，不易被動搖。同時，中國已建立了舉國防控體系，並取得積極成效，新增確診人數持續下降，治愈人數快速上升，治愈率明顯提高。

王毅又指出，隨着疫情逐步得到控制，生產投資和消費潛力將重新釋放，呈現恢復性反彈。同時，疫情雖然使中國與東盟國家之間的經濟合作受到一定阻礙，但完全屬於可以克服和彌補的。東盟各國利益高度融合，供應鏈和產業鏈連接緊密，合作需求將加速反彈，合作空間也將得到新的拓展。

另在會議期間，中國和東盟各國的臨床醫學專家，同時舉行了視像會議，圍繞新冠肺炎的診療方案等問題，進行討論和經驗分享。王毅表示中國和東盟命運與共，會加強疫情面對方面的合作，加強東盟各國間聯防聯控；共同探討中國與東盟間的公共衛生應急聯絡機制、防疫物資儲備中心，提高突發公共衛生事件響應速度。