新冠肺炎：一班車只載數人 台客運業紛減班

台灣受新冠肺炎疫情影響，市民外出意慾大減，大眾運輸業大受打擊。近日因應載客量下降，當地多家客運業營辦商均宣布減班。由於全球多地實施嚴格出入境限制，令航空班次大減，行走機場線的客運服務受影響尤其嚴重。

上月6日蘇花公路改善計劃通車，行走台北至花蓮間的客運服務也同步推出，春節期間載客量創新高。但隨着新冠肺炎疫情蔓延，客運量大幅下滑，經營南港至花蓮的統聯客運雖已宣布從每天30班大減近一半至18班，但每班車也只剩3、5人，等於是開一班蝕一班。

統聯客運總經理朱玉書周四（20日）受訪時稱，全台統聯受疫情影響，載客量滑落，其中北花線載客率大跌約3成，平均各路線減班17%至20%，預計持續到下月15日，再視疫情發展決定是否恢復原來班次。目前員工維持正常工作狀況，但公司鼓勵員工可放年假。

台北客運總經理李建文也指出，受疫情影響，乘坐北花線旅客人數確實大幅下滑，公司目前已申請減班，但至少會維持每小時一班車。目前公司共投入55輛車運作，但每天載客量僅100多人。

由於疫情未歇，客運經辦商均表示，要求司機每趟車回到車場要全車消毒，司機開車時一律要佩戴口罩，出車前亦要量體溫，也鼓勵乘客戴口罩坐車。