新冠肺炎：監獄爆集體感染207人中招　司法廳長被免職

新冠肺炎疫情持續，人群密集的監獄成為新一輪爆發地方。山東省濟寧市的任城監獄近日爆發集體感染，多達207名獄警及囚犯中招，全部囚犯需轉移至其他地方服刑及單獨隔離。山東省司法廳黨委書記、廳長，省監獄管理局黨委書記及第一政委解維俊及7名官員因防控不力，周五（21日）被山東省委免職。

目前確診新冠肺炎的200名囚犯中，75人是輕型，125人是普通型，沒有重症及危重症。而確診的獄警俱為輕型及普通型，所有患者情況穩定。山東省司法廳黨委副書記、省監獄管理局黨委書記及局長吳磊表示，任城監獄一名獄警於本月12日因咳嗽到醫院求醫，13日晚確診為新冠肺炎，一名準備執勤的獄警同日傍晚亦確診為新冠肺炎，兩人立即接受隔離。

吳磊稱，山東省委當日接到任城監獄出現疫情後，立即責成司法廳對密切接觸人士展開拉網式排查，把他們轉送至指定酒店隔離，全面封閉獄警家屬區及全面消毒監獄，囚犯亦要轉移至別處單獨隔離。山東省衞健委事後派出15個專項檢查組分赴全省監獄，督導防控及每天3次替獄警、職員及囚犯測量體溫，目前已檢測22387人，沒有發現異常。

衞健委黨組書記裘燕稱，已成立醫療救治領導小組，負責任城監獄的救治及防控工作，並抽調203名醫護人員協助。衞健委已徵用有183個床位的濟寧傳染病醫院為定點收治醫院，同時把任城監獄新建的未啟用設施改建成可容納643個床位的定點醫院。她強調，衞健委已緊急調撥醫療儀器及防護用品，全力保障救治需要。

社交網流傳一張告示，呼籲濟寧魯西監獄、任城監獄及里彥電廠的業主，如近期接觸任城監獄的工作人員需自行隔離，如有發燒自行前往醫院就診。有網民聲稱，濟寧監獄一名獄警兒子瞞報從新冠肺炎疫區回來，結果傳染父親，其後導致整個監獄受感染，官方其後下令解散相關單位所有微信群組。濟寧市公安局其後闢謠，提醒網民不要相信及散播謠言。

山東省委決定，由王玉君接任省司法廳黨委書記、省監獄管理局第一政委，並提名他出任省司法廳廳長。同樣烏紗不保的官員包括山東省監獄管理局黨委副書記、政委姜運華；省監獄管理局黨委委員、副局長王文傑，以及任城監獄黨委書記、監獄長劉葆善等人，涉事人士將交由紀檢監察機關調查。