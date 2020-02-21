新冠肺炎：口罩供不應求復工無期　車廠跨界出手相助

新冠肺炎持續，全球鬧口罩荒，內地政府近期呼籲企業全面復工。有證券公司指出，即使中國是全球最大口罩生產國，也只能滿足全國就業人口的3.8%需要，可謂杯水車薪。有見及此，內地政府正鼓勵企業跨界生產口罩，多間車廠已開始引進相關口罩生產線。

據華創證券數據顯示，目前中國口罩每日最大產能約2000萬個，但全國二三線就業人口超過5.3億，即使不是全部人復工，也不可能滿足需求，也令全面復工復產遙遙無期。假如不考慮新建生產線，單靠在存量產能24小時工作 、增加進口、推動小企業復產、安排輕紡企業縫製口罩多管齊下，樂觀估計每天可供應1億個口罩，也距離滿足每人每天用一個口罩的目標甚遠。

有消息指，內地一些非口罩製造企業已開始跨界生產口罩。其中一些汽車生產企業例如比亞迪、上海通用五菱，經已着手調配資源，引進口罩生產線。據指，由於汽車的生產技術本身比較複雜，加上車廠內亦設有無塵車間，要改造成口罩生產線比較簡單。同時政府為應對口罩緊缺，也讓部分車企對於醫療物質類的生產准入資格加快審批。

因此有業內人士稱，隨着2月中旬後各企業復工，預計2月底各類型口罩每天最大產能將達1.8億個。