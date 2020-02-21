新冠肺炎：抗疫押後婚期　醫生染疫去世遺懷孕未婚妻

湖北武漢是新冠肺炎疫情重災區，多名醫護人員倒在抗疫前線。一名任職武漢市江夏區第一人民醫院（協和江南醫院）的男醫生，因疫情來襲推遲婚期，堅守在抗疫前線，結果不幸感染病毒，周四（20日）晚在武漢金銀潭醫院搶救無效離世，年僅29歲，遺下仍未過門的懷孕妻子。

江夏區衞生健康局證實，彭銀華不幸感染新冠肺炎，因病情惡化搶救無效，周四晚上9時50分離世。衞健局對彭銀華的不幸去世表示沉痛哀悼，向他的家屬表示誠摯慰問。彭銀華原定於本月1日（年初八）與妻子成婚，他們已拍好婚照，並訂製好請帖，只差填上日期。

不過，農曆新年前一場突如其來的疫情令婚禮無法如期舉行。作為一名呼吸內科醫生，彭銀華選擇推遲婚期，自動請纓走上前線，並堅守在隔離病房。即使有同事在上月24日年三十晚叫他回去陪未過門的妻子，但彭銀華指自己年輕，由他頂上，把回家休息的機會讓給其他同事。彭銀華與妻子當晚簡短通電話後，再穿上防護衣上「戰場」。

然而，彭銀華在大年初一不幸染疫倒下，在江夏區第一人民醫院留醫，5日後病情加重，緊急轉送至金銀潭醫院。彭銀華與病魔搏鬥27天後，終撤手人寰。結婚請帖至今仍躺在該名殉職醫生的辦公桌抽屜，無法寄出。

有金銀潭醫院護士在微博發文悼念彭銀華，又上傳一張本月2日他躺在病床上，擺着「V」字手勢的照片。該護士透露，以為彭銀華接受輸入血漿治療後會好轉，又指他伙人積極樂觀，祝福他在天堂沒有痛苦，並希望彭銀華未出生的寶寶健康快樂成長。不少網民留言盼彭銀華「一路走好」，又稱不希望再見到醫生去世。