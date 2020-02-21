新冠肺炎：醫護物資短缺　重症者病死率達50%

新冠肺炎疫情持續惡化，約3000名醫護人員受感染。湖北武漢一名徐姓民間志願者接受境外媒體訪問時，直言是次疫情比沙士時期的死亡率更高；亦有來自武漢醫療系統的消息，指重症患者死亡率已達到5成左右，醫護人員成了最容易受感染風險的群體。

徐男表示，醫護物資短缺問題未見改善，在一線工作的醫護人員有人需要兩天穿一套防護服，也有人需要自製防護用品，前線醫護缺乏保障。市內的殯儀館每天需加班燒屍，武漢市已有超過2000人病死，且數字還在上升，難以一日內處理所有遺體。

據一名醫院後勤部門的馬姓女醫護表示，當地醫療系統消息指出，大部分感染者均因為防護措施沒有達到較高標準，政府要求封閉消息，等市民知道時為時已晚，發生交叉感染，在隔離時基本上已面臨死亡，「從輕症轉化為重症的患者，死亡達百分之五十以上」。

另外，武漢市第八醫院院長王萍周三（19日）不幸感染新冠肺炎，目前在金銀潭醫院重症監護室搶救治療。醫護受感染引發市民關注，有市民直言一線醫療人員大範圍感染已經變得普遍。