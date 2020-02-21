新冠肺炎：中港專家發現　新冠病毒傳播似流感

針對新冠肺病毒的傳播途徑，科學家至今未有定論。有國際權威醫學雜誌日前刊登中港兩地研究團隊的研究通訊，發現新冠病毒的傳播模式更接近流感，無症狀或輕度症狀患者同樣有能力傳播病毒。

《新英倫醫學雜誌》本月19日刊出由廣東省疾控中心、珠海市疾控中心、中山大學第五附屬醫院及香港大學研究團的通訊文章，顯示新冠肺炎患者在發病早期，上呼吸道的病毒載量更高，隨着時間的推移病毒載量開始下降。

研究團隊在廣東珠海發現的18名確診患者身上，抽取鼻咽拭子樣本，發現絕大部分有症狀的患者，發病後不久就檢測到較高的病毒載量，且鼻中的病毒載量高於咽喉，患者病毒核酸排毒規律與流感患者相似，但與2003年的沙士不同。根據以往研究，沙士患者發病早期呼吸道病毒載量適中，發病後10天左右病毒載量才達到高峰。

此外，研究又發現在無症狀患者中檢測到的病毒載量，與有症狀患者相似，這表明無症狀或輕度症狀患者具有傳播潛力。研究強調，這次發現與此前有關新冠病毒傳播可在感染早期發生的報告一致，並表明病例檢測和隔離策略，可能需要有別於控制沙士所需的策略。