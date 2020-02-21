模擬空中威脅　南海艦隊太平洋演練戰時補給

編隊各艦形成「兩橫一縱」的補給隊形。

兩岸加劇軍事角力之際，解放軍南部戰區海軍遠海聯合訓練編隊，近日在太平洋某海域開展戰時補給演練。南部戰區海軍微信公眾號「南海艦隊」周四（20日）披露更多演練相片，指訓練是模擬在空中威脅下，檢驗補給艦的綜合補給水平，以及編隊各艦的應急能力。

演練開始後，052D型導彈驅逐艦呼和浩特號的艦載直升機率先升空警戒，並等待時機為友艦提供空中補給。呼和浩特號其後調整航向及航速，分別與901型綜合補給艦查干湖號、054A型導彈護衞艦咸寧號，以及電子偵察船天樞星號配合，在左、右及後方的護衞排列，形成「兩橫一縱」的補給隊形，並開始補給油料及彈藥。

呼和浩特號補給站長田渺表示，補給物主要是彈藥，包括主副炮彈藥、魚雷、導彈。除魚雷由直升機垂直補給外，其他彈藥以橫向方式由查干湖號輸送至呼和浩特號。期間，戰鬥警報突然響起，編隊各艦立即解下輸油管及撤出補給陣位，隨即轉入戰鬥狀態。

呼和浩特號副艦長劉東陽表示，海上補給一般是艦艇編隊利用戰鬥間隙，選擇敵情威脅較小的海域組織實施。難處在於需要組織有效的掩護和警戒，發現敵軍時快速解脫及反擊。在艦艇搖擺下彈藥轉運和裝填時，每一個環節需要保障絕對安全，要求艦員具備優良的操作技能和協作水平。