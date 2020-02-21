新冠肺炎：確診數字口徑不一　揭2監獄271人染病

湖北官方解釋，因未將監獄納入疫情的網絡報告系統，導致數字出現偏差。

湖北省衞健委周五（21日）公布，該省周四（20日）新增新冠肺炎確診411宗，與國家衞健委公布的631宗有出入。湖北省衞健委其後修正為631宗，並指監獄沒有納入傳染病疫情網絡報告系統，因此出現偏差。湖北省衞健委又指，省內監獄共有271宗確診個案，其中51宗已納入前期相關地區統計。

經修訂後，湖北省累計確診病例數由62,442宗修訂為62,662宗；新增疑似病例數由1269宗修訂為1279宗，而疑似病例數則由4084宗修訂為4094例。湖北武漢女子監獄有230宗確診個案，其餘41例來自沙洋漢津監獄，俱為輸入型病例；另湖北省未成年犯管教所亦有1宗疑似病例。

報道指，武漢女子監獄獄長因防控不力免職，沙洋漢津監獄1名獄警因未如實報告，處以黨內嚴重警告。司法部、湖北省司法廳、湖北省監獄局已派出工作組，督導監獄疫情防控，湖北省監獄將實施更嚴格的全封閉管理，防止疫情擴散蔓延。湖北省監獄局強調，全省沒有囚犯感染新冠肺炎死亡。

事後，中央政法委微信公眾號「長安劍」發表秘書長陳一新視察武漢市疫情防控的報道。陳一新強調，疫情數據不準確，誤導決策，貽誤戰機，危害極大，疫情不明不準會害死人。對於人命關天的疫情數據，必須實事求是。