新冠肺炎：疫苗已進入動物試驗階段　最快4月底臨床試驗

新冠肺炎疫情未遏，全球科學家正就研究對付病毒的疫苗爭分奪秒。科技部副部長徐南平周五（21日）表示，新冠病毒疫苗研發已進入動物試驗階段，估計有部分疫苗最快今年4月下旬進入臨床試驗。如遇緊急情況，疫苗或可在特定條件下作應急使用。

徐南平在國務院聯防聯控機制新聞發布會上指，科技界已循病原學和流行病學、檢測技術和產品、藥物和臨床救治、疫苗研發，以及動物模型構建等方向參與疫情防控工作。目前有3種藥物納入診療方案，第一是中藥，至今有超過6萬確診病例經中西結合療法救治；第二是利用磷酸氯喹，在北京和廣東共135名患者上試驗，結果4人出院，其餘人病情好轉；第三是恢復期血漿治療，主要用於病情較重的患者。

徐南平稱，處於臨床驗試階段的藥物包括法匹拉韋、幹細胞治療和瑞德西韋，其中湖北武漢有逾200名病人接受瑞德西韋治療。國家衞健委副主任曾益新表示，疫苗種類可分為滅活病毒疫苗、重組基因工程疫苗、重組腺病毒載體疫苗、核酸疫苗，以及利用減毒的流感病毒疫苗。