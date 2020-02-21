新冠肺炎：台新增兩宗確診　曾與患者密切接觸

台灣新冠肺炎確診個案不斷增加，台灣的中央流行疫情指揮中心周五（21日）召開記者會，指台灣累計有26人確診。新增兩宗確診病例為日前確診60歲老婦的40多歲小女兒，以及20歲外孫女，3人曾密切接觸，但無出境旅遊史。

台灣的衞福部部長陳時中表示，20歲女子在上月28日出現咳嗽症狀，出現發燒後求醫。年約40歲女子無出現發燒或呼吸道症狀，曾因胃食道逆流求醫。陳時中在台立法院會議中表示，因應國際疫情，很快就會將日本、南韓的旅遊警示升級至第二級，民眾至當地應採取加強防護措施，但目前仍未考慮限制或減少來往兩國的航班、機場數量。

鑽石公主號上有多名台灣乘客，其中5人確診需日本醫治，另有1名台籍船員希望搭飛機返台。指揮中心周五表示，目前登機名單有19人，華航包機CI7550在下午1時03分從桃園機場飛往日本羽田機場，在晚上10時15分將返抵台灣。相關人員需經日方檢驗陰性才能上機，返抵台灣後需入院隔離14日，隨後再進行二次檢驗，才會轉到其他檢疫場所。