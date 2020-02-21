新冠肺炎：全國33名城鄉社區防疫工作者　因公殉職

國務院聯防聯控機制新聞發布會周五（21日）召開，民政部基層政權建設和社區治理司司長陳越良回應，相關部門已印發通知，要求避免社區防控工作「簡單化一刀切」，要依法執法，同時考慮群眾的經濟承受能力，避免同類事件再發生。截至周四，全國已有33名城鄉社區工作者在防疫期間因公殉職。

公安部治安管理局長李京生指出，警方每日安排12萬名警員，對全國定點醫院實行24小時防護，防止家屬毆打醫護人員等暴力事件。他又指，各地公安機關累計查處哄抬物價、囤積居奇等違法經營案件274宗，非法運輸出售野生動物案件1787宗，危害公共安全案198宗，詐騙案件3013宗，編造故意傳播虛假及有害信息案件5511宗，製售冒牌偽劣口罩等防護物資案件604宗，製售涉疫產品、假劣藥品，醫療器械，醫用衞生材料案件722宗，行政拘留2.5萬人，批評教育4.6萬人。

國家衞健委宣傳副司長米鋒表示，周四有28個省市和新疆生產建設兵團，最多僅有10宗或無新增確診病例，武漢市治愈病例首次大於新增確診病例，超過2000宗。