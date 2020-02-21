新冠肺炎：外國駐台代表陸籍妻子買口罩被驅趕

新冠肺炎肆虐，全球正陷口罩荒，台灣政府實行讓市民持健保卡到藥房買口罩，每周2個。惟斯洛伐克駐台代表的大陸籍妻子，近日欲買口罩卻因無健保卡，不但遭拒還被店員喝罵。她其後在Facebook發文講述經歷，並大表委屈。台外交部就事件回應稱，將按台灣市民額度向外國駐台機構人員及家眷配發口罩。

斯洛伐克駐台灣經濟文化辦事處代表馬丁博塔文（Martin Podstavek）的妻子梁晨來自北京，2017年隨丈夫前往台灣居住。她在Fb發文指出，由於復課在即，日前想替孩子購買兒童口罩於是前往藥房，雖已告知店員自己是外交人員家屬，卻仍遭對方以無健保卡為由拒賣。當梁女向店員查問如何才能購買口罩，對方竟對她怒呼「再不出去我叫警察」。她最後由丈夫陪同返回藥房找店員理論，對方這時態度大變，又否認曾呼喝梁女。

梁女的遭遇其後引起網民熱議，她之後已刪除發文。其夫則在駐台辦事處的Fb發文，讚揚台灣的政府以及衞生福利部，對疫情投入最大的關注和迅速作出反應，他個人高度評價台當局的專業和積極的態度，以保護台灣民衆以及生活在台灣的外國人的健康。他又表示，支持台灣參與世界衞生組織。

台外交部發言人歐江安周五（21日）表示，考量到外國駐台使館及代表機構的官員和眷屬無法購買口罩，經該部與衞生福利部協調並獲准許，將按照台灣公民的額度配發口罩，並可望當日下午送交外交部，再轉送外國駐台機構。