新冠肺炎：王毅與東盟外長討論疫情　籲理性應對戰勝恐慌

新冠肺炎疫情持續蔓延，外交部部長王毅周四（20日）出席東盟關於新冠肺炎問題特別外長會。中國外交部周五（21日）在北京召開網上例行記者會，發言人耿爽表示，此次會議是地區國家首次聚焦公共衞生安全問題，會後發布聯合聲明。

耿爽表示，東盟國家就診療方案和救治經驗交流，王毅提出4項建議，加強對接，聯防聯控；確立長效合作機制；理性應對，戰勝恐慌；培育新合作增長點。

日本政府早前向湖北武漢捐贈一批醫療防護物資；中方近日向日本國立傳染病研究所捐贈核酸檢測試劑盒。耿爽表示，中日雙方加強協調溝通，分享訊息和經驗，根據日方需要，繼續向對方提供支持和幫助。

有記者在會上問及，印度早前派軍機入境中國，將滯留湖北的民眾撤離，惟因技術問題推延；耿爽回應稱，目前已有400多名滯留印度公民返回當地，仍有80人滯留，目前兩國主管部門正溝通協調，不存在中方拖延審批的情況。

另在涉巴反恐問題立場上，耿爽表示，中方立場沒有改變，在周四的財務行動特別組織（FATF）巴黎全會上，強調中方支持各國改進反洗黑錢和反恐融資體系，維護國際金融體系安全，繼續為巴基斯坦提供更多幫助。