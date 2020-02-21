新冠肺炎：疫情統計不允許核減病例　再建19間方艙醫院

新冠肺炎疫情未見好轉，湖北省疫情防控指揮部周五（21日）召開新聞發布會，省衞健委副主任涂遠超就病例數目的訂正問題作出回應，指出原有的「臨床診斷病例」已取消，致部分州市核減病例，惟湖北省委書記應勇明確要求不允許核減，已核減的必須全部加回，同時對責任人嚴肅問責。

為對接診療方案的調整，部分州市對原先報告的「臨床診斷病例」按照第6被診斷方案進行訂正，核減了部分病例。涂遠超指出，已於周四（20日）叫停這一做法。他又稱目前湖北省沒有對監獄納入傳染病疫情網絡報告系統。

武漢市委常委、市政府常務副市長胡亞波稱，近3日全市再開展拉網式大排查，如出現疏漏，各區書記、區長應問責；而前期存在的確診患者沒有及時入院的問題，已經解決。他又稱，全市現有7418個屋苑，目前已全部實行封閉式管理。

另胡亞波又表示，武漢市計劃再建設19間方艙醫院，至2月25日，武漢市儲備的方艙醫院床位要達到3萬張。