狼醫猥褻24歲女子判囚5年　曾與柯文哲競選台北市長

曾與柯文哲競選台北市長職位的79歲醫生李宏信早年為24歲女患者看病時，擁抱對方、親吻嘴角和用手撫摸其胸部。李男犯對受照護人利用機會猥褻罪，最高法院近日維持二審判決，以猥褻罪判囚5個月，可易科罰金15萬元新台幣（約3.9萬港元）。

李男在2016年為女患者看病期間，趁診療室內無其他醫護人員在場，將房門鎖上後，從正面強行擁抱患者，患者將其推開無果，又被對方撫摸胸部。女子事後曾向友人微信求助，又在出院時向醫院櫃台職員表示，曾遭李男猥褻，隨後更患有創傷後壓力症候群（PTSD）、暴瘦。

事發時仍是大學生的女患者，長期受鼻過敏症狀困擾求醫，通過鼻過敏神經截除手術後，李男為她清理傷口和換藥。李男強制擁抱女子時，表示「妳今天好漂亮，我可以親妳嗎？」女子嚇得慌忙躲避。女子事後得知診療室內無安裝閉路電視後大哭，向警方報案。

台北地方法院一審認為，證據不足，而李男否認罪名，遂判他無罪。惟最高法院按照女子事後的病情和求救訊息等證據顯示，李男確實犯猥褻罪。高院強調，李男未有遵守醫生的職責，為滿足私慾，罔顧被害人的性自主權加以猥褻，而涉事雙方達成和解，受害女子表示不再追究，遂作出上述判決。

台媒周五（21日）表示，李男有華人鼻過敏權威醫師之稱，曾任台北醫學大學附設醫院主治醫師、副教授等職務，曾在2014年以無黨籍身份競選台北市長，主打老人關懷與照護，但僅得2621票支持。