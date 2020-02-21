金行老闆涉非法集資被捕　數百受害者圍政府

位於江西宜春市、開業10多年的融資公司羅氏百姓金行因涉嫌非法吸收公眾存款，法人代表羅軍周三（19日）晚向警方投案自首，隨即被警方拘捕。消息傳出後，數以百計受害民眾周四（20日）無視當地防疫規定，包圍市政府大樓，期間有民眾情緒激動，被警方制服帶走。

根據警方通報，羅軍周三晚上向警方投案後，警方立即成立專案組，連夜查封羅氏金行5間金店，並於翌日晚上把羅軍的妻女拘捕，連同金行職員等，至今已有10人落網。為免人群聚集，警方開通了「網上」及「現場」兩種報案方式，以收集受害人資料。截至周五（21日）下午4時，警方共收到4959名受害人填報的資料。

網傳消息指，當地數以百計民眾得悉羅氏金行被查封後，無視防疫規定湧上街頭，包圍市政府討說法。其中不少人沒有佩戴口罩；警員到場後拉起封鎖線，向民眾派發「集資參與人報案登記表」，並呼籲受害人「非常時期不要聚集」，但有部分市民情緒激動，遭警員合力抬走。

據了解，羅氏金行除了經營金銀首飾業務外，亦有開展存金免費換新、典當及借貸等業務，法人代表羅軍更在當地經營賓館、歌舞廳等。惟知情人士透露，羅氏百姓金行早前集資了至少4億元人民幣（下同，4.5億港元），但目前固定資產僅有1500萬元（1690萬港元）。