新冠肺炎：內地確診超7.5萬宗　湖北修正確診人數

新冠肺炎疫情嚴重，截周六（22日）凌晨，內地累計確診病例突破7.5萬宗、死亡2236人。湖北省早前多次更改確診人數通報的規則，先後納入和取消臨床診斷病例的上報機制，導致上周三（19日）起確診人數銳減，部分城市新增確診人數更變為負數。

經研究，當局決定將上周三核減的病例數，重新加回確診病例總數中，並對當日新增病例數進行修正。當日的全省新增確診病例由349宗改為775宗；累計確診病例數由62031宗改為62457宗，同時對周五（21日）公布的全省累計確診病例總數由62662宗改為63088宗。

國家衞健委宣布，全國由即時開始，決定統一將新冠肺炎的英文名稱，修訂為「COVID-19」與世衞命名保持一致，但中文全稱則維持為「新型冠狀病毒肺炎」。

另香港確診人數為69人，死亡2人、台灣確診26宗、死亡1人、澳門確診10人。

不斷更新（香港時間）

0150 天津新增1宗確診病例，累計133宗。