新冠肺炎：世衞專家組今赴武漢　考察最前線防疫情況

新冠肺炎疫情爆發，世界衞生組織日前派專家組赴中國考察，先後前往北京、廣州、四川等地。世衞總幹事譚德塞周五（21日）在瑞士日內瓦，召開的新冠疫情例行記者會上表示，目前在中國考察的專家組將於周六（22日）赴疫源地湖北武漢市，考察最前線的防疫情況。

世衞指專家組由20多名中外專家聯合組成，其中包括美國疾病預防控制中心、美國國家衞生研究院的專家，美國駐華大使布蘭斯塔德確認消息。另俄羅斯、日本、新加坡、南韓、尼日利亞、德國都有派專家加入專家組，同赴武漢。

專家組赴武漢，將研究病毒的傳播動力學、疫情的嚴重程度、中國採取的應對策略和已實行措施的效果；同時，會制訂中國和全球各國，應對新冠疫情的後續事宜。譚德塞在會上表示，雖然已留意到湖北省新冠肺炎新確診數正在下滑，但中國山東的確診數卻在上升；另一方面，病毒正以感染途徑不明的方式傳播，部分確診者甚至沒有中國旅遊史或與確診病人接觸史。

譚德塞又指，如不計「鑽石公主號」上被確診的患者，南韓將是全球除中國以外，受感染人數最多的國家，值得重點關注；同時，譚德塞點名伊朗，指關注伊朗在過去2日，上報18宗新增確診病例，另有2人死亡。