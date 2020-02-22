新冠肺炎：警嫂拍片炫耀物資　3官亂派捐贈品遭免職

新冠肺炎疫情嚴重，重災區湖北由上月開始便全省封閉，中央隨後要求全國都需對湖北，以「一省分一市」的方式進行支援。分由貴州支援的鄂州市日前傳出一名自稱警察家屬的網民，拍片炫耀家中免費獲得的蔬果物資，更表示該批蔬果由派出所分發，吃也吃不完，事件惹網民關注。鄂州市紀委監委周六（22日）通報，經查事件涉違規發放物資，3官員遭立案免職。

網傳影片中，女子展示家中種類繁多的各種蔬果，大讚丈夫厲害，又稱丈夫是當地鳳凰派出所的一名警員，蔬果均由鳳凰派出所派發。影片一經上傳便被網民大規模轉載，不少網民質疑當地是否存在捐贈物資使用不透明的問題，其中大批貴州網民對事件表示十分關注。

鄂州市新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控指揮部獲悉事件，一連兩日發公告，指會深入調查事件，如發現任何違規違紀行為，絕不姑息、嚴肅處理。鄂州市紀委監委通報調查結果，指鳳凰派出所確實存在違規分配和領取捐贈生活物資的問題。

市紀委監委認為，鄂城區鳳凰街道黨工委書記、鳳凰街道疫情防控指揮部指揮長余建兵，擅自擴大物資發放範圍和發放標準，違規分配和領取捐贈生活物資；區發改局黨組書記、局長杜煥保，擅自決定將有關物資分配給鳳凰派出所；鳳凰派出所所長成學軍利用職權，協調不應獲得的捐贈物資，並違規發放和領取。上述3人即時予以免職，並對他們涉嫌違紀違法行為繼續深入調查。