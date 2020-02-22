酒駕闖疫關咬警察　男子囚1年罰5000人民幣

陝西西安市一名楊姓男子近日因不理疫情防控規定，酒後駕車闖關出村，事後更不離勸阻咬破警員手指而被捕。案件至周五（21日）上午，長安區人民法院通過遠程庭審，以楊男犯危險駕駛罪、妨害公務罪併罰，判處楊1年有期徒刑，罰款5000元人民幣（約5635港幣）。楊男當庭表示不上訴。

事發於本月6日下午，楊男在酒後違反疫情防控相關規定，未戴口罩步行至所在的高新區太平河村村口檢查點，聲稱出村卻拒絕登記。防疫人員發現楊男飲酒後，將其勸回。未料，楊男晚上6時後駕駛私家車外出，在檢查點不聽執勤人員反覆勸說，情緒激動的駕車衝關後駛離，致檢查點路障受損。

交警接報後在附近路段將楊男攔停，後者在接受檢查期間仍拒不配合執法且辱罵威脅，並將警員的手套及手指咬破，直至增援趕到才將楊男制服。

法院認為，被告醉酒駕駛，並以暴力方式阻礙國家機關工作人員依法執行公務，其行為已分別構成危險駕駛罪、妨害公務罪。期間又衝闖關疫情檢查點路障，妨害疫情防控秩序，且暴力襲擊警員，應從重處罰。鑑於被告認罪，如實供述犯罪事實且主動繳納罰金，遂作出上述判決。