台灣首現充氣娃娃體驗店　合法共享女友供抒壓

香港前年出現首間「充氣娃娃」體驗店，惟開業2個月後因法律問題遭強制關閉。有台灣業者近日從日本高價引入同款的充氣娃娃，以「共享女友」名義在新北市開店營業。他接受東網記者訪問時，坦言「性需求」在社會上一直存在，開店初衷是為有需要的顧客，提供一個安全、衞生且合法的抒壓渠道。

業者表示，4年前曾在西班牙旅遊期間看到相關行業，遂將此概念引入台灣。他指出，不少顧客因工作壓力過大而有特別需求，或對性愛比較靦覥、具身心障礙，甚至有人因妻子懷孕或個別問題而藉此抒洩。店內房間均有「小姐」坐鎮，實際上只是仿真的充氣娃娃，但其構造比例與真人無異，連「體溫」都比照真人。

據了解，台灣目前無相關法令規範有關行業。雖然作為首間可以「公然賣淫」， 又沒有觸犯法律的情色產業，但開業僅兩個月已驚動轄區警方前往臨檢。業者對此解釋，該店重視私隱、合法及衞生環節，強調有合法繳交營業稅，顧客毋須擔心會被警察臨檢，且充氣娃娃會用消毒藥水清洗、烘乾，再以紫外光消毒，才供客人使用；希望此行業可往健康與正面方向發展，與西班牙同樣成為國際注目的觀光景點。