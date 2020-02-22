新冠肺炎：野味交易屢禁不絕　短片平台成新銷售區

2003年沙士疫情爆發後，其病毒被指來自野生動物。不過，部分民眾卻未汲取教訓，反而變本加厲，終釀成新冠肺炎疫情。近日，有內地傳媒報道，野生動物交易存在完整產業鏈，而近年興起的互聯網短視頻平台，更成為新銷售區，令野味交易屢禁不絕。

該媒體報道，盜獵者的警惕性很強，以團夥式行動分工明確。野生動物保護志願者雖長期巡邏，但仍無法將他們當場逮捕。志願者李根山表示，他們看到志願者時，事先將獵物埋好，等人走了再取。他們非法持槍狩獵，把槍藏於山中，用時再取出，「一輛車就是一個團夥，有開車、打燈、放狗、抓獵物的」。

廣東農戶羅松林承認，自己曾捕捉過野味，主要供給城市裏的大老闆食用，沒人要就自己吃。周圍的農戶一打到獵物，就會打電話給動物販子，送到固定地點，「活的比死的貴」。

短視頻平台的野味交易有自成一套「術語」，盜獵者不會直接發獵物的影片販賣，而是在鏡頭前露出狩獵工具，或者拍攝一段山裏的鏡頭，配文「上山了」、「高速收費站建好了」，意思是已設好獵夾、獵套，準備捕獵；「已收費」即是捕到獵物了。這種字句有如暗語，「懂的人自然懂」；部分網購平台亦有同類交易。

找到買家後，野味不消多久便會成為桌上鮮。受訪者鍾華平指出，大酒樓一般有兩個廚房，一個用來處理普通食材，一個處理野生動物，用鐵籠裝着，衞生情況堪憂。有廚師曾被蛇分泌的毒液弄傷眼睛，去醫院檢查時都不敢承認是做野味所致的。

報道指出，野味是暴利生意，從捕獵到酒樓、食客，價格可翻數十倍，「一斤蛇數百元人仔，做出一鍋蛇湯賣數千元；一隻穿山甲數百元，穿山甲湯售價上萬元」。而且，吃野味的人大多存在攀比之心，誰吃得起稀有珍貴的，便證明自己有地位、有渠道。野味容易被查，酒樓通常只做熟客生意。

根據報道，野味交易遍布全國，兩廣、雲南、福建、浙江、江西、安徽、四川、東北等地區較集中，捕捉得來野豬、麂子、果子狸、竹鼠、蛇等動物，會被運到農批市場，餐廳再去採購，形成一條成熟的產業鏈。部分省份主要做輸入方，如陝西和四川交界處的野生動物，多會運到四川售賣。