草地貪夜蛾激增90倍　威脅1億畝農地影響5成粟米種植區

武漢肺炎疫情未出現拐點之際，中國農業可能受蝗蟲及草地貪夜蛾夾擊。農業農村部周四（21日）制訂《2020年全國草地貪夜蛾防控預案》，指截至本月10日雲南及四川等地農田的見蟲面積超過60萬畝，是去年同期的90倍。隨着草地貪夜蛾北遷時間提早、不斷有蟲源從境外飛入及加快繁殖，預料全年威脅50%以上粟米種植區域，影響1億畝農地。

根據全國農作物病蟲害監測網監測及專家分析，《防控預案》指全國各地均有集中發生草地貪夜蛾危害的可能。草地貪夜蛾在冬季持續繁殖，並影響西南及華南113個縣，雲南已有53個縣出現草地貪夜蛾，而毗鄰的老撾有112萬畝農田出現蟲蹤。雲南及海南亦持續監測到有草地貪夜蛾從境外飛入，時間較去年同期提旱30至40天。

隨着春季氣溫回升，南方的草地貪夜蛾將陸續羽化，並向黃淮海等北方粟米種植區域蔓延擴散，極可能造成缺苗斷壟危害。同時，西南華南地區甘蔗、高粱，以及黃淮以南地區冬小麥也存在受害風險。農業農村部建議，各地引入草地貪夜蛾天敵、安裝高空誘蟲燈及使用低風險農藥等方法，防治草地貪夜蛾。

《防控預案》指出，本年草地貪夜蛾的疫情十分嚴峻，防控任務艱巨，為了有效防控及努力爭取小康之年糧食和農業豐收，要確保發生區域不大面積成災，防控處置率90%以上，總體危害損失控制在5%以內。中央財政已撥款14億元（人民幣，下同，約15.5億港元），支援各地防治農業害蟲，其中4.9億元（約5.42億港元）用於支援雲南、廣西等21個省區市防控草地貪夜蛾。

原產於南美熱帶地區的草地貪夜蛾，幼蟲體長3至4厘米，寄生於甘蔗、紅薯、番茄等80多種植物，啃食農作物的葉子和果實維生。草地貪夜蛾特徵是繁殖能力和移動能力強，一晚可飛行約100公里，借助風力情況下更可達200公里，已在非洲、亞洲迅速蔓延。