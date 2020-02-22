新冠肺炎：AI預測疫情3月基本完結　惹網民質疑

全國新冠肺炎確診人數連日下降，各省市在中央要求下陸續復工。有媒體推出「各地疫情結束時間表」，指利用大數據預測多省疫情將於本月29日結束，重災區湖北武漢疫情則在4月結束，與國家衞健委高級別專家組組長鍾南山早前的預測相似。但有網民質疑預測，並促請官方闢謠。

預測報告由分析師戴慶祝發表，他以病毒傳染強弱的指標R0（ReproductionNumber），估算每名患者能傳染多少人，包括武漢在內，所有省市的R0已跌至低於1，即每個患者會傳染少於1人，意味疫情將逐漸消退。安徽、江西及浙江及湖南的疫情將於本月29日結束。重慶、四川、江蘇及上海疫情將於下月5日結束，全國疫情除湖北外，基本在下月10日結束。

報告指武漢市此前最大的問題，是許多患者未能及時收治，但隨着新領導班子到位，採取「不漏一戶，不漏一人」的政策，防疫形勢已經出現可喜的變化。武漢每日新增確診人數已迎來了拐點，而R0亦在本月17日降至0.83。

報告遭到不少網民嘲諷，有人稱「最好病毒懂得配合」、「意思是3月10日後不用戴口罩？」、「前提是數據是真的」、「網警今次怎麼這麼慢」。該預測文章因「涉嫌使用低俗、誤導、煽動類詞語引人不適或造成微信用戶混淆」，已在微信上移除。