新冠肺炎：湖北以外疫情可能反彈　專家坦言不樂觀

中國疾病預防控制中心流行病學首席科學家、衞健委高級別專家組成員曾光周五（21日）受訪指，湖北省以外新冠肺炎確診病例數字在下降中，惟可能在復工復課期間迎來反彈，目前多個城市都出現類似狀況。他希望預測失敗，但坦言目前不敢太樂觀。

曾光表示，確診病例數字下降後可能出現上升拐點，因為至少有2、3億人口返城復工，人口流動太大，情況非常複雜。復課後一旦學校爆發感染，學生把病毒帶回家，情況更嚴重，春運返城防控重點是交通系統，下一步是社區防控及教育防控。他指，要在復工復課中及時發現病人，及時精準防控。曾光稱，衡量一地疫情大小，取決於醫院感染，一旦醫護人員染病非常危險，呼籲不同科室加強消毒。

對於有地方政府為了完成任務，讓所有發燒病人接受核酸檢測。曾光批評此舉如狂轟亂炸，是不可取及不可持續，必須根據流行病學調查決定，這種現象反映醫生及行政官員需提高公共衞生意識。他認為，流行病學專家應與一線臨床醫生把疫情的調查直接上報給決策者，而非逐層上報，務求將公共衞生信息及時轉化為決策。

國際權威醫學雜誌《刺針》周四（20日）刊登中國工程院院士王辰，以及德國、美國學者的評論，指中國政府在農曆新年期間制訂的出行管制及延長春節假期，有助減少病毒的傳播。尤其是在湖北以外的省份，新確診感染病例已連續2周下降。隨着逐步復工和恢復出遊，當局應至少考慮延續部分出行管制措施，以確保疫情持續受控。