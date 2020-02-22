新冠肺炎：鑽石公主號台客包機降落　化學兵檢疫消毒

台灣政府周五（21日）晚上派專機前往日本東京，接走離開郵輪鑽石公主號的19名台灣旅客。包機於晚上近10時降落桃園機場，台軍33名化學兵嚴陣以待，替下機乘客檢疫消毒。乘客入境後分別坐上救護車送往醫院接受篩檢，全部人首次檢測無感染病毒，稍後接受第二次檢測，確認無感染再送往檢疫所接受14天隔離後方可回家。

包機降落桃園機場後，隨即拖往台灣飛機維修公司廠棚，現場有176名穿上全副保護裝備的人員，分別來自疾管署、移民署、消防署、海關及航警局等部門。乘客下機後，由化學兵消毒他們的手腳，他們的行李亦再次消毒，並存放在華航提供的小型儲藏室內，隔離14天後才能取回。

乘客在東京羽田機場登機前均接受檢測，穿上防護服及戴口罩，每個人安排獨坐一整排座位，同機有醫護人員隨行。為執行檢疫消毒任務，台軍共出動2輛3.5噸載重車、1輛重型消毒車、1輛人員除污車、1輛偵搜車、4具輕型消毒器、8具背負式消毒器及2具氣霧式消毒器等。